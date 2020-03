Alceu Valença in zomer 2020 naar Melkweg Amsterdam

Alceu Valença gaat op tournee door Europa. Aankomende zomer komt de Braziliaanse zanger naar Nederland voor een optreden in Amsterdam.

Op donderdag 16 juli 2020 komt de singer-songwriter naar Nederland. De artiest betreedt om 19:30 uur het podium van de Oude Zaal in het Amsterdamse poppodium De Melkweg.

De 73-jarige muzikant baseert zijn muziek op zijn roots uit Pernambuco, gemixt met hedendaagse grooves. De artiest scoorde grote hits met onder andere ‘Anunciação’, ‘La Belle de Jour’ en ‘Tropicana’. Beluister hieronder ‘Anunciação’.

