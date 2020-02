Holland Zingt Hazes ook in 2021 in Ziggo Dome

Goed nieuws voor alle Hazes fans! Concertreeks Holland Zingt Hazes keert ook in 2021 terug in de Amsterdamse Ziggo Dome.

Holland Zingt Hazes terug in 2021

Hoewel de reeks concerten van 2020 nog moet plaatsvinden, heeft Holland Zingt Hazes zijn eerste twee data voor 2021 al aangekondigd! Het grote meezingfestijn, dat geheel in het teken staat van de muziek van André Hazes, keert volgend jaar weer terug in de Ziggo Dome. De shows vinden plaats op vrijdag 12 en zaterdag 13 maart 2021. Gastoptredens worden op een later moment aangekondigd.

Concertkaarten

Tickets voor de shows gaan op vrijdag 6 maart in de verkoop en zijn verkrijgbaar via de website van Eventim.

Nieuw: Holland Zingt Hazes keert terug! Het feest van dit jaar moet nog losbarsten maar wij kunnen bekendmaken dat Holland Zingt Hazes ook volgend jaar weer doorgaat. Kaartverkoop start op 6 maart om 10:00 uur bij https://t.co/YGI8qq7Caz! #hzh #hzh2021 #hollandzingthazes pic.twitter.com/dS7sckM08y — Eventim Nederland (@EventimNL) February 28, 2020

Editie 2020

Kun jij niet wachten tot 2021? De traditionele concertreeks vindt ook op 6, 7, 8, 13 en 14 maart van dit jaar plaats in de Amsterdamse Ziggo Dome. Onder meer André Hazes Jr., Roxeanne Hazes, Gerard Joling, Jeroen van der Boom en Glennis Grace staan volgende maand op de planken tijdens de shows.

Bron: Eventim

Foutje gezien? Mail de redactie.​