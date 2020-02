Jeff Dunham brengt voorstelling ‘Seriously!?’ naar Ziggo Dome

Jeff Dunham keert aankomend najaar terug in Nederland! De wereldberoemde buikspreker en comedian reist in oktober naar Amsterdam voor een show in de Ziggo Dome.

Jeff Dunham naar Ziggo Dome

Met meer dan een miljard views op YouTube en meerdere specials voor televisiezender Comedy Central mag de 57-jarige Dunham zich met recht een fenomeen binnen de comedywereld noemen. De Amerikaanse buikspreker en stand-up comedian komt aankomend najaar naar de Ziggo Dome met zijn voorstelling ‘Seriously!?’. Jeff en zijn bekende vrienden Walter, Peanut, José Jalapeño, Achmed The Dead Terrorist en Bubba J betreden het Amsterdamse podium op dinsdag 20 oktober 2020.

Comedytickets

Kaarten voor de show gaan op woensdag 4 maart 2020 in de verkoop en zijn verkrijgbaar via de website van Ticketmaster.

Op 20 oktober keert ’s werelds beroemdste buikspreker en stand-upcomedian #JeffDunham terug naar de #ZiggoDome met zijn Seriously!? tour! De kaartverkoop start 4 maart om 10u. Wie mag deze show niet missen?? Meer info? https://t.co/eT1WCCyB2R pic.twitter.com/8pArUtOVxf — Ziggo Dome (@ZiggoDome) February 28, 2020

Bron: Ziggo Dome

Foutje gezien? Mail de redactie.​