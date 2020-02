Niall Horan aankomend najaar naar Ziggo Dome

Niall Horan komt naar Nederland! De Britse singer-songwriter reist in oktober naar Amsterdam voor een show in de Ziggo Dome.

Niall Horan naar Ziggo Dome

Goed nieuws voor fans van Niall Horan! Na zijn uitverkochte show in AFAS Live in 2018, pakt het voormalig One Direction-lid het dit jaar een stuk groter aan! Horan brengt zijn ‘Nice to Meet Ya Tour’ op zaterdag 17 oktober 2020 naar de Ziggo Dome. De show in de Amsterdamse concertzaal staat geheel in het teken van Nialls aankomende album ‘Heartbreak Weather’. De Britse singer-songwriter Maisie Peters verzorgt het voorprogramma bij de show.

Concertkaarten

Tickets voor de show gaan op vrijdag 6 maart 2020 in de verkoop en zijn verkrijgbaar via de website van Ticketmaster.

Niall Horan is coming to This Town op 17 oktober 2020!? Niall stond op 3 mei 2013 al eens in de #ZiggoDome met #OneDirection, maar dit keer staat hij hier met zijn solo tour ‘Nice To Meet Ya’ ? De kaartverkoop start op vrijdag 6 maart om 10u. Check: https://t.co/3LYPWsSOi8 pic.twitter.com/Cxx5vHsm65 — Ziggo Dome (@ZiggoDome) February 28, 2020

Bron: Ziggo Dome

