OneRepublic naar AFAS Live Amsterdam

OneRepublic geeft een extra concert in Nederland! Naast het uitverkochte optreden in TivoliVredenburg Utrecht staat nu ook een show in AFAS Live Amsterdam op de planning.

OneRepublic naar AFAS Live

Het concert in AFAS Live vindt plaats op dinsdag 20 oktober 2020. De deuren van de Amsterdamse concertzaal openen om 18:30 uur, waarna het optreden om 20:00 uur begint. Naast het optreden in Amsterdam is de Amerikaanse poprockband op zondag 8 maart 2020 te zien in TivoliVredenburg Utrecht. Dit concert is reeds uitverkocht.

Kaartverkoop

Tickets voor OneRepublic gaan op vrijdag 6 maart 2020 in de verkoop. Kaarten zijn vanaf 10:00 uur verkrijgbaar via de website van Ticketmaster.

Counting Stars

Je kent OneRepublic natuurlijk van hits als ‘Apologize’, ‘Secrets’, ‘All The Right Moves’ en ‘Counting Stars’. Naast het bekende werk kun je tijdens de shows in Utrecht en Amsterdam ook rekenen op nieuw materiaal. De mannen brengen in 2020 namelijk hun langverwachte nieuwe album uit.

