Chef’Special naar AFAS Live, Ahoy en Klokgebouw Eindhoven

Goed nieuws voor fans van Chef’Special! De populaire band heeft drie grote concerten aangekondigd en reist aankomend najaar naar Amsterdam, Rotterdam en Eindhoven.

Chef’Special naar Amsterdam, Rotterdam en Eindhoven

De drie grote shows van de Haarlemse band staan in het teken van het nieuwe album ‘Unfold’, dat binnenkort verschijnt, terwijl ook de bekende hits voorbij zullen komen. Op vrijdag 4 december 2020 wordt de reeks afgetrapt in AFAS Live. Een week later, op zaterdag 12 december 2020, staat de band in de nieuwe RTM Stage van Rotterdam Ahoy. Het trio concerten wordt op zaterdag 19 december afgesloten in Klokgebouw Eindhoven.

Concertkaarten

Tickets voor de shows gaan op maandag 2 maart in de verkoop en zijn verkrijgbaar via de website van de band.

“Dankbaar en verrast”

Voordat de band het podium in de grote concertzalen betreedt, heeft het eerst nog een aantal clubshows in maart op het programma staan. Deze shows waren razendsnel uitverkocht, tot verrassing van zanger Joshua Nolet:

“We zijn dankbaar en verrast dat de shows in maart zo snel waren uitverkocht. Dit album en deze shows voelen als een nieuw begin. We kijken er dan ook onwijs naar uit in december naar Amsterdam, Rotterdam en Eindhoven te komen en ons nieuwe album ‘Unfold’ te spelen”, vertelt de zanger op de website van zijn band.

