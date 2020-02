Duncan Laurence verplaatst show in Ziggo Dome

Duncan Laurence heeft zijn concert in de Ziggo Dome verplaatst. De show, die oorspronkelijk in maart 2020 plaats zou vinden, is verzet naar aankomend najaar.

Duncan Laurence verplaatst Ziggo Dome show

De zanger, die in 2019 het Eurovisie Songfestival wist te winnen, legt in een statement uit dat hij weinig tijd heeft gehad om nieuwe muziek op te nemen. Daarom heeft hij besloten om zijn concert in de Ziggo Dome te verplaatsen. De show, die voor 26 maart op het programma stond, is verschoven naar dinsdag 17 november 2020.

De Ziggo Dome laat weten dat kaarthouders een nieuw ticket krijgen voor de nieuwe datum. Kaartverkoper Eventim neemt contact op met alle kaarthouders, die ook de mogelijkheid krijgen om hun tickets te retourneren.

We hebben zojuist bericht gekregen dat Duncan Laurence zijn concert van 26 maart verplaatst naar dinsdag 17 november 2020. Tickets blijven automatisch geldig voor de nieuwe datum. Meer info & het volledige statement lees je hier? https://t.co/t2I6KEJnwn pic.twitter.com/SVW22kTsQd — Ziggo Dome (@ZiggoDome) February 27, 2020

Statement

Laurence geeft op de website van de Ziggo Dome tekst en uitleg over zijn besluit:

“Ik sta momenteel op een heel bijzonder punt in mijn leven, waar ik de mogelijkheid heb gekregen om muziek te schrijven en op te nemen met geweldige mensen. Sinds ik het Eurovisie Songfestival gewonnen heb is mijn leven en mijn carrière een grote rollercoasterrit. Met al deze nieuwe kansen als het touren in Europa en het promoten van mijn muziek, is de tijd om nieuwe muziek te maken gelimiteerd. Om deze reden heb ik besloten om mijn Ziggo Dome concert te verplaatsen. Dit was geen makkelijk besluit, jullie steun en toewijding is onder andere waarom ik deze doelen kan bereiken. Daar ben ik buitengewoon dankbaar om. Ik hoop dat jullie begrijpen dat ik iets meer tijd nodig heb om een show te geven die jullie verdienen. Ik ben momenteel in Los Angeles om nieuwe muziek te schrijven en op te nemen, die ik snel met jullie zal delen. ‘Music first’ is altijd mijn motto geweest, dat is waar ik nu mee bezig ben… muziek op nummer één zetten. Ik hoop jullie allemaal op dinsdag 17 november 2020 in Amsterdam te zien. Love, D.”

Bron: Ziggo Dome

