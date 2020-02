Frankie Valli and The Four Seasons in zomer naar Carré

Frankie Valli komt naar Nederland! De Amerikaanse zanger en zijn band The Four Seasons reizen aankomende zomer naar Amsterdam voor een show in Carré.

Frankie Valli and The Four Seasons naar Carré

Valli, inmiddels 85 jaar oud, speelt in juli zijn eerste show ooit in Amsterdam. De zanger en zijn band betreden het podium van Carré op vrijdag 10 juli 2020. Tijdens de show, getiteld ‘A Special Evening with the Original Jersey Boy Frankie Valli and The Four Seasons’, komen alle grote hits voorbij. Fans kunnen zich dus opmaken voor een avond vol legendarische klassiekers als ‘Sherry’, ‘Rag Doll’, ‘Can’t Take My Eyes Off You’ en ‘Beggin’’.

Concertkaarten

Tickets voor de show van The Four Seasons gaan op vrijdag 28 februari en de verkoop en zijn verkrijgbaar via de website van Ticketmaster.

De legendarische Amerikaanse zanger @frankievalli komt voor het eerst naar Amsterdam! Op vrijdag 10 juli staat hij samen met The Four Seasons in @theatercarre. De ticketverkoop start vrijdag 28 februari om 11:00 via https://t.co/bvOXmGfLz9 pic.twitter.com/K1no1vlu3s — Ticketmaster NL (@Ticketmaster_NL) February 26, 2020

Bron: Carré Amsterdam

