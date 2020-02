The Dandy Warhols in zomer 2020 naar De Melkweg

The Dandy Warhols komt aankomende zomer naar Nederland. De Amerikaanse band treedt in juni op bij poppodium De Melkweg in Amsterdam.

The Dandy Warhols naar Amsterdam

Op zaterdag 13 juni staat de rockband op het podium van TivoliVredenburg in Utrecht. Het optreden gaat om 19:30 uur van start in de Oude Zaal.

Kaartverkoop

Tickets voor The Dandy Warhols zijn vanaf donderdag 27 februari te koop via de website van De Melkweg.

Bohemian Like You

In 2001 scoorde de muziekgroep een hit met ‘Bohemian Like You’. In samenwerking met telecommaatschappij Vodafone werd het nummer van de mannen gebruikt in een reclamespotje. De track is hieronder te beluisteren.

Bron: De Melkweg, Youtube

