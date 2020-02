Kim Gordon in voorjaar 2020 naar Paradiso

Kim Gordon gaat op tournee door Europa. Eind mei 2020 treedt de Amerikaanse zangeres op bij poppodium Paradiso in Amsterdam.



Op maandag 25 mei komt de Amerikaanse artieste naar Paradiso Amsterdam voor een unieke show. De Grote-Zaal opent om 19:00 uur waarna het optreden om 20:30 start.

Tickets voor Kim Gordon zijn vanaf vrijdag 28 februari 2020 11:00 uur te bemachtigen via de website van Paradiso.

In oktober 2019 bracht Kim haar album ‘No Home Record’ uit. De inmiddels 66-jarige Gordon is naast zangeres ook componist en bespeelt verschillende instrumenten zoals gitaar, basgitaar, tamboerijn en harmonica.

Bron: Paradiso, Kimaltheagordon.com

