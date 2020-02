Spinvis eind 2020 naar Paradiso Amsterdam

De Nederlandse artiest Spinvis geeft eind 2020 een optreden bij Paradiso. De zanger werkt aan nieuwe muziek dat later dit jaar verschijnt.

Popartiest Erik de Jong staat op woensdag 23 december op de bühne van Paradiso Amsterdam. Het poppodium opent om 19:00 uur haar deuren. Om 20:30 uur gaat de show van start in de Grote Zaal.

Tickets voor Spinvis zijn vanaf vrijdag 28 februari 2020 om 10:00 uur te koop via de website van Paradiso.

Momenteel is Spinvis op clubtour door Nederland en wordt er aan nieuw materiaal gewerkt dat later dit jaar verschijnt.

Bron: Paradiso, Showcase.fm

