Periphery in zomer 2020 naar Melkweg Amsterdam

Periphery gaat op tournee door Europa. De Amerikaanse band komt in 2020 naar Nederland voor een optreden in De Melkweg.

Op zaterdag 20 juni 2020 staat metalband Periphery op de planken in De Melkweg. Om 19:00 uur start de show in de MAX-zaal van het Amsterdamse poppodium.

Kaarten voor Periphery gaan vanaf vrijdag 28 februari 2020 in de verkoop via de website van De Melkweg.

Periphery heeft een flinke hoeveelheid online fans. Twee van de meest beluisterde nummer zijn ‘Blood Eagle’ en ‘Prayer Position’ met beiden rond de twee miljoen weergaven op YouTube. Bekijk hieronder de videoclip van ‘Blood Eagle’.

Bron: TivoliVredenburg, Periphery.net

