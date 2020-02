Incubus in zomer 2020 naar TivoliVredenburg Utrecht

Incubus gaat op tournee door Europa. De band komt ook naar Nederland en staat voor een eenmalig optreden op het podium van TivoliVredenburg in Utrecht.



De rockband staat op maandag 15 mei 2020 op de bühne van TivoliVredenburg in Utrecht. Het poppodium opent om 19:00 uur haar deuren. Het optreden start om 19:45 uur.

Tickets voor Incubus zijn vanaf vrijdag 28 februari 10:00 uur te koop via de website van TivoliVredenburg.

Incubus werd opgericht in 1991, in eerste instantie als metalband. Inmiddels maakt de band alternatieve rockmuziek. De mannen brachten op vrijdag 31 januari 2020 hun nieuwste single ‘Our Love’ uit. Bekijk de videoclip hieronder.

