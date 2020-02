Brit Floyd aankomend najaar terug in AFAS Live

Brit Floyd komt terug naar Nederland! De populaire Pink Floyd-tributeband reist in oktober naar Amsterdam voor een show in AFAS Live.

Brit Floyd terug naar AFAS Live

De legendarische muziek van Pink Floyd wordt aankomend najaar opnieuw tot leven gebracht door Brit Floyd in AFAS Live. De tributeband, door velen gezien als het beste Pink Floyd-eerbetoon ter wereld, brengt zijn nieuwe wereldtour op vrijdag 30 oktober 2020 naar de Amsterdamse concertzaal. De groep was in 2015, 2016, 2017 en 2019 al eerder in AFAS Live te vinden.

Concertkaarten

Tickets voor de show gaan op vrijdag 28 februari 2020 in de verkoop en zijn verkrijgbaar via de website van Ticketmaster.

Bron: AFAS Live

