Refused in voorjaar 2020 naar Doornroosje

Refused komt naar Nederland. De Zweedse band begint aankomend voorjaar aan een Europese tour en treedt in mei 2020 op in Nijmegen.

Refused naar Nederland

Op donderdag 21 mei 2020 staat de rockgroep op de planken bij Doornroosje in Nijmegen. Het poppodium opent om 20:00 uur haar deuren waarna het optreden om 20:30 uur van start gaat.

Kaartverkoop

Tickets voor Refused zijn te bemachtigen via de website van Doornroosje.

Buiten de lijntjes

De muziekgroep is niet in een hokje te plaatsen. Rock, punk, hardcore en metal worden door de band bijeen gebracht. Bekijk hieronder de grootste hit van de band. ‘New Noise’ werd in 2006 uitgebracht en heeft inmiddels meer dan 4 miljoen weergaven.

Bron: Doornroosje, Youtube

Foutje gezien? Mail de redactie.​