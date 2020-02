Sum 41 in 2020 naar Utrecht en Groningen

Goed nieuws voor Sum 41 fans! De band gaat op wereldtournee ter promotie van hun nieuwe album en komt ook naar Nederland.

Sum 41 naar Nederland

De Canadese band gaat op wereldtournee ter promotie van het nieuwe album ‘Order In Decline’. De rockgroep treedt in 2020 op bij diverse poppodia in Nederland. Hieronder vind je een overzicht met de speeldata en -locaties:

Zaterdag 27 juni 2020, 12:00 uur, Indian Summer Festival te Noord-Scharwoude

Dinsdag 11 augustus 2020, 20:00 uur, SPOT de Oosterpoort te Groningen

Woensdag 12 augustus 2020, 19:45 uur, TivoliVredenburg te Utrecht

Ticketverkoop

Kaarten voor Sum 41 zijn te bemachtigen via de website van Ticketmaster en de websites van de desbetreffende poppodia.

Bron: TivoliVredenburg, SPOT de Oosterpoort

