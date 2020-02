Typhoon geeft extra concert in Melkweg Amsterdam

Goed nieuws voor Typhoon. Wegens de enorme vraag naar tickets heeft de rapper een extra show in de Melkweg te Amsterdam aangekondigd.

Het extra optreden vindt plaats pop zondag 22 november 2020 om om 19:00 uur. Naast deze show staan nog twee Typhoon concerten op de agenda van het poppodium. Deze zijn beiden uitverkocht.

Kaarten voor het extra concert van Typhoon kun je o.a. reserveren via de website van De Melkweg.

Bron: De Melkweg

Foutje gezien? Mail de redactie.​

The following two tabs change content below.