JoJo in 2020 naar Paradiso Amsterdam

Jojo gaat op tournee door Europa. In het najaar van 2020 staat de Amerikaanse zangeres op de bühne van Paradiso te Amsterdam.

Joanna Noëlle Levesque, beter bekend als Jojo, komt op dinsdag 15 september 2020 naar de Amsterdamse Paradiso. Het poppodium opent om 19:00 uur haar deuren waarna het optreden om 20:30 uur start.

Tickets voor JoJo zijn onder andere te bemachtigen via de website van Paradiso en Iamjojoofficial.com.

Joanna brak op dertienjarige leeftijd door met ‘Leave (Get Out)’. Vanaf dat moment heeft de 30-jarige artieste flink aan de weg getimmerd. Met drie albums en drie Awards op zak heeft de R&B-zangeres bewezen dat zij geen ééndagsvlieg is.

