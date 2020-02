Sagopa Kajmer in voorjaar 2020 naar Amsterdam

Sagopa Kajmer komt naar Nederland! De Turkse rapper geeft in mei 2020 een exclusief concert in de Melkweg te Amsterdam.

Sagopa Kajmer naar De Melkweg

Op vrijdag 29 mei 2020 staat de Yunus Özyavuz, beter bekend als Sagopa Kajmer, op het podium van de Amsterdamse Melkweg. Het optreden start om 19:30 uur in de MAX-zaal van het poppodium.

Ticketverkoop

Tickets voor Sagopa Kajmer zijn vanaf donderdag 27 februari 2020 te koop via de website van de Melkweg.

Turkse rapheld

De 41-jarige Yunus Özyavuz, beter bekend als Sagopa Kajmer, begon zijn carrière als DJ en MC. In 2001 verscheen zijn eerste solo album genaamd ‘My Words, My Gun’. Inmiddels is hij in zijn thuisland een fenomeen onder jongeren.

Bron: Facebook, Melkweg Amsterdam

