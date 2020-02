Tove Lo aankomende zomer naar 013 Tilburg

Tove Lo heeft een extra Nederlandse show aangekondigd! De Zweedse zangeres reist in de zomer naar Tilburg voor een show in Poppodium 013.

Tove Lo ook naar 013

Goed nieuws voor fans van Tove Lo! De electropopster heeft een extra concert in Nederland aangekondigd. In 2019 werd al bekend dat de 32-jarige zangeres in maart een show in Paradiso geeft. Fans hoeven daarna niet lang te wachten op haar terugkeer, want drie maanden later geeft ze een concert in Poppodium 013. Ebba Tove Elsa Nilsson, zoals de Zweedse popzangeres daadwerkelijk heet, betreedt het Tilburgse podium op woensdag 15 juli 2020.

Concertkaarten

Tickets voor de show gaan op maandag 24 februari in de verkoop en zijn verkrijgbaar via de website van Ticketmaster.

BEVESTIGD: De Zweedse @tovelo scoort keer op keer hits met haar aanstekelijke electropop op woensdag 15 juli komt de zangeres naar 013 tijdens haar 'Sunshine Kitty' tour. De ticketverkoop start maandag 24 feb om 10.00 via https://t.co/SzvOmnCzgb Info: https://t.co/zltj9BPOOf pic.twitter.com/5HduapZJeb — 013 Poppodium (@013) February 21, 2020

Bron: Poppodium 013 Tilburg

