Alanis Morissette in oktober naar Ziggo Dome

Alanis Morissette keert aankomend najaar terug in Nederland! De Canadese zangeres reist in oktober naar de Ziggo Dome voor een speciale jubileumshow.

Alanis Morissette ook naar Ziggo Dome

Alanis Morissette speelt dit jaar niet één, maar twee shows in Nederland! De populaire zangeres kondigde onlangs al een akoestische show in het Koninklijk Theater Carré aan, maar keert enkele maanden later terug voor een concert in de Ziggo Dome. Morissette betreedt het Amsterdamse podium op dinsdag 6 oktober 2020. De show staat geheel in het teken van de 25ste verjaardag van haar hit-album ‘Jagged Little Pill’.

Concertkaarten

Tickets voor de show gaan op vrijdag 28 februari in de verkoop en zijn verkrijgbaar via de website van Ticketmaster.

Op dinsdag 6 oktober komt @Alanis Morissette terug naar Nederland voor een concert in de @ZiggoDome! Met de show viert ze de 25e verjaardag van doorbraakalbum Jagged Little Pill. De ticketverkoop start vrijdag 28 februari om 10.00u via https://t.co/uClYVmqehD pic.twitter.com/8DhINOWfec — Ticketmaster NL (@Ticketmaster_NL) February 21, 2020

Bron: Ziggo Dome

Foutje gezien? Mail de redactie.​