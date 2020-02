Ty Segall & Freedom Band naar Paradiso Amsterdam

Ty Segall keert aankomend zomer terug naar Nederland. De Amerikaanse zanger en gitarist staat in augustus 2020 samen met de ‘Freedom Band’ op het podium van de Amsterdamse Paradiso.

Goed nieuws voor fans van Ty Segall! Op vrijdag 28 augustus 2020 staat de artiest in Paradiso Amsterdamse. De garagerocker treedt deze avond op met Freedom Band. De deuren van de Grote Zaal openen 19:00 uur waarna het voorprogramma om 19:30 uur begint.

Tickets voor Ty Segall & Freedom Band gaan op vrijdag 21 februari in de verkoop. Kaarten zijn o.a. verkrijgbaar via de website van Paradiso.

