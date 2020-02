Brainpower in 2020 op clubtour door Nederland

Rapper Brainpower gaat op clubtour ter promotie van zijn nieuwe album. De woordenkunstenaar is bekend van de hits ‘Dansplaat’ en ‘Vlinders’.

Gerrit-Jan Mulder, beter bekend als Brainpower, start begin oktober 2020 aan zijn tour door Nederland. Bekijk hieronder de speeldata- locaties:

Kaarten voor Brainpower zijn te koop via de website van de diverse poppodia.

Op donderdag 20 februari brengt de Vlaams-Nederlandse MC zijn nieuwe single ‘Iedereen zegt’ uit. ‘Iedereen zegt’ is één van de nummers op zijn nieuw verwachte album.

Bron: Mcbrainpower.nl

Foutje gezien? Mail de redactie.​

The following two tabs change content below.