Rapper Pop Smoke (20) doodgeschoten bij overval

De Amerikaanse rapper Pop Smoke is vandaag overleden nadat hij door overvallers werd neergeschoten in zijn woning. Dat meldt TMZ.

Pop Smoke overleden

Bashar Barakah Jackson, beter bekend als Pop Smoke, is woensdag 19 februari 2020 op 20-jarige leeftijd overleden. De rapper was in zijn eigen huis in Hollywood toen twee mannen bij hem binnendrongen. Tijdens de overval werden schoten gelost. Daarbij is de rapper meerdere keren geraakt. Kort daarna is Pop Smoke in een ambulance aan zijn verwondingen overleden.

De daders zijn gevlucht en worden momenteel gezocht.

Bron: TMZ

Foutje gezien? Mail de redactie.​