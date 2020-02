Agnes Obel komt naar Utrecht, Tilburg en Amsterdam

Agnes Obel start deze maand met een wereldtournee ter promotie van haar nieuw album. De singer-songwriter komt daarbij tevens naar Nederland.



De Deense zangeres geeft in 2020 een reeks optredens ter promotie van haar nieuwe album ‘Myopia’. Bekijk hieronder de speeldata en -locatie:

Kaarten voor Agnes Obel zijn te bemachtigen via de desbetreffende poppodia.

Het album van Agnes komt op vrijdag 21 februari 2020 uit. Wil je de eerste zijn bij wie het album op de deurmat valt? Pre-order dan nu ‘Mypia’ via de website van bol.com.

Bron: SPOT Oosterpoort, Facebook, Agnesobel.com, TivoliVredenburg, Poppodium 013, Bostheater Amsterdam

Foutje gezien? Mail de redactie.​

The following two tabs change content below.