Interview: Grootse plannen voor Van Common

Artiesten Nieuws sprak onlangs met Sebastiaan van Ravenhorst, de drijvende kracht achter Van Common, over zijn plannen voor het komende jaar.

In de periode 2015-2017 maakte Sebastiaan van Ravenhorst naam als zanger van de band Blupaint. Een band die grote successen behaalde met onder andere de single ‘Save me’ en met het winnen van de Grote Prijs van Nederland in 2016. 3FM benoemde Blupaint in februari 2016 tot 3FM Serious Talent.

In 2018 start de singer- songwriter en multi-instrumentalist Sebastiaan een nieuw project genaamd Van Common. Sebastiaan trekt zich hiervoor terug in een strandhuisje in Zeeland en neemt in zijn ééntje het schitterende album ‘Time is a dream’ op. De nummers op dit album zijn een mengeling van indie, dreampop en shoegaze. Sebastiaan heeft hiervoor naast de zang ook alle instrumenten zelf ingespeeld en het album geproduceerd. Dit heeft het album weer een totaal ander geluid gegeven dan het werk dat hij eerder met Blupaint maakte.

We bellen Sebastiaan om te vragen hoe het met hem gaat en wat zijn plannen voor de toekomst zijn. Artiesten Nieuws is namelijk ter ore gekomen dat de zanger/instrumentalist bezig is om in New York verder aan zijn toekomst en aan het verder ontwikkelen van Van Common te gaan werken.

“Ja,” zegt Sebastiaan “na 7 a 8 jaar in Amsterdam gewoond en gewerkt te hebben is het tijd voor nieuwe uitdagingen in een nieuwe omgeving. Het plan is inderdaad eind maart naar New York af te reizen en daar in ieder geval gedurende de eerste twee maanden nieuw materiaal te gaan schrijven en produceren met anderen en op te gaan treden.”

Waarom New York en kom je daarna wel weer terug naar Nederland?

“Ik denk dat er daar in mijn genre muziek veel kansen liggen. Er is wel meer concurrentie maar ik denk dat je er uiteindelijk meer aan hebt en er altijd beter van wordt. Het plan is niet om me blijvend te vestigen in New York maar ik ben wel van plan om daar over een langere periode aan mezelf en Van Common te treden.”

Wat wil je muzikaal bereiken?

“Ik wil een nieuw geluid laten horen in het nieuwe werk, dat betekent meer elektronisch en minder rock en gitaar georiënteerd”.

Artiesten Nieuws luisterde naar de laatste single ‘Pictures’ die eind vorig jaar uitkwam. Deze klonk een stuk ingetogener dan het werk op ‘Time is a dream’.

“Klopt, het doel was inderdaad om deze single uit te brengen en van daaruit een compleet nieuwe richting op te gaan. Dit kun je zien als een tussendoortje. De volgende nummers moeten weer meer gezamenlijk een verhaal gaan vormen zoals ook op het eerste album. Ik wil graag steeds iets nieuws proberen en ben hier ook echt weer aan toe.”

Wat zijn je ervaring over hoe jouw materiaal wordt ontvangen bij het publiek?

“Ons materiaal is altijd goed ontvangen, eerst met Blupaint en de laatste twee jaar ook met Van Common. We hebben met beide bands een goede ronde door het land gemaakt maar je bent eigenlijk op een gegeven moment ook wel uitgespeeld in het land. Dan wordt het weer tijd voor nieuwe uitdagingen.”

“Veel Amerikaanse bands maken het hier in Nederland maar er zijn maar weinig Nederlandse bands die het in Amerika maken. Als ik dus nu niet zelf ga proberen om daar in Amerika wat aan te doen, dan zal dat voor mij zeker niet vanzelf gaan gebeuren”.

Voldoende ambities dus voor Sebastiaan van Ravenhorst en Van Common. We wensen Sebastiaan veel succes en hopen hem weer snel op de Nederlands podia te zien.

Ondertussen kunnen wij hier blijven genieten van zijn werk op Spotify en deze geweldige mix-up cover van Fleetwood Mac’s ‘Everywhere’ met The Cure’s ‘Close to me’ op 3FM Live.

