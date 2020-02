The Vandals in voorjaar 2020 naar Melkweg Amsterdam

The Vandals komt in het voorjaar van 2020 naar De Melkweg. Je kunt de band kennen van de nummers ‘Oi! To The World’ en ‘My Girlfriend’s Dead’.

The Vandals op de bühne bij Melkweg

De punkband treedt op donderdag 7 mei 2020 op bij Melkweg Amsterdam. Het optreden start om 19:30 uur in de Oude Zaal. Tijdens de show speelt de band eigen muziek, gebaseerd op de punkscene.

Kaartverkoop

Kaarten voor The Vandals zijn te bemachtigen via de website van Melkweg.

Back in the days

De vierkoppige band werd opgericht in 1980. In de loop der jaren is de formatie regelmatig veranderd. De huidige band bestaat uit zanger Dave Quackenbush, gitarist Warren Fitzgerald, basgitarist Joe Escalante en drummer Josh Freese.

Bron: Melkweg Amsterdam

