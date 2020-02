Koningsdag vieren bij diverse festivals in Nederland

Koningsdag staat weer voor de deur en dat moet gevierd worden. Dit zijn de leukste Koningsdag festivals op een rijtje.

Willem Alexander is binnenkort jarig en dat moet gevierd worden. Op maandag 27 april 2020 zijn er veel organisaties die festivals organiseren om de 53e verjaardag van de koning te vieren. Dit zijn er een aantal op een rijtje:

538 Koningsdag

Kingsworld 18+

Slam Koningsdag 16+

Kingsland 18+

Tickets zijn te te koop via de desbetreffende website van het festival.

