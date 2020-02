Pinkpop 2020 kondigt nieuwe namen aan o.a: Ellie Goulding

Pinkpop heeft de line-up aangevuld met een reeks nieuwe namen. Naast artiesten als Twenty One Pilots en Alec Benjamin bevestigt de organisatie nu ook zangeres Ellie Goulding.

De 51e editie van het festival vindt plaats op 19, 20 en 21 juni 2020 in Landgraaf. Eerder maakte de organisatie van het muziekevenement al een deel van de line-up bekend. De lijst is inmiddels verder aangevuld met de volgende acts:

Tickets voor Pinkpop zijn onder andere te koop via de website van het festival.

Bron: Pinkpop, Querbeat.info, Tlinyc.com, Facebook

Foutje gezien? Mail de redactie.​

The following two tabs change content below.