Dropkick Murphys voor intiem optreden naar 013 Tilburg

Dropkick Murphys komt terug naar Nederland! De Amerikaanse punkband geeft in juli een zomerse show in de intieme setting van poppodium 013 in Tilburg.

Dropkick Murphys in zomer naar 013

Goed nieuws voor fans van Dropkick Murphys! Liefhebbers krijgen aankomende zomer een unieke kans om de Amerikaanse band in een intieme setting te zien. Met optredens op grote festivals en in zalen als AFAS Live en de Ziggo Dome, lijkt de band het niveau van de clubs al lang te zijn ontgroeid. Toch keren de rockers op maandag 27 juli 2020 na twaalf jaar terug in 013 Tilburg!

Concertkaarten

Tickets voor de show van Dropkick Murphys gaan op woensdag 19 februari in de verkoop en zijn verkrijgbaar via de website van Ticketmaster.

BEVESTIGD: "The boys are back!" De Iers-Amerikaanse folkpunkers van @DropkickMurphys zijn de clubs al lang en breed ontgroeid, maar staan op maandag 27 juli alsnog bij ons voor een intieme zomershow! Voorverkoop start 19 februari om 10:00 uur.https://t.co/nbmP0MqA4v pic.twitter.com/CwcLsc3KLl — 013 Poppodium (@013) February 18, 2020

Bron: 013 Poppodium Tilburg

