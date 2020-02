Spyro Gyra in 2020 naar Metropool Hengelo

Spyro Gyra is op wereldtournee en komt ook naar Nederland. De Jazzband geeft in oktober een optreden bij poppodium Metropool Hengelo.

De Amerikaanse band staat op donderdag 28 oktober 2020 op de bühne van Metropool in Hengelo. Het poppodium opent 19:00 uur haar deuren warna de show om 20:00 uur begint.

Tickets voor Spyro Gyra zijn te koop via de website van Metropool.

Bron: Metropool, spyrgyra.com

