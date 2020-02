La Pegatina aankomende zomer naar TivoliVredenburg

La Pegatina komt naar Nederland! De Catalaanse feestband staat in augustus op het podium van TivoliVredenburg in Utrecht.

La Pegatina naar TivoliVredenburg

La Pegatina komt naar Utrecht voor een bijzonder concert! De band treedt op zaterdag 15 augustus 2020 op in poppodium TivoliVredenburg, als onderdeel van het ‘Viva La Vuelta’ programma. De Spaanse wielerronde La Vuelta start aankomende zomer in Utrecht en daarom is de hele stad gedurende die periode in de Spaanse sferen. Het Utrechtse poppodium verandert zijn Ronda zaal deze avond in de Ronda van Spanje!

Concertkaarten

La Pegatina tickets zijn per direct verkrijgbaar via de website van TivoliVredenburg.

Op zaterdag 15 augustus komt de Spaanse feestband @lapegatina naar onze Ronda in het weekend dat de Vuelta start in Utrecht is! ? De ticketverkoop is direct gestart via: https://t.co/NCJltNwJWD pic.twitter.com/r5R7a18IX1 — TivoliVredenburg (@TiVre_Utrecht) February 14, 2020

Bron: TivoliVredenburg

Foutje gezien? Mail de redactie.​