The Black Crowes ook naar 013 Tilburg

The Black Crowes hebben een extra Nederlandse show aangekondigd! De band staat aankomend najaar ook in Poppodium 013 te Tilburg.

The Black Crowes ook naar 013

Goed nieuws voor fans van The Black Crowes! De band rond de gebroeders Chris en Rich Robinson heeft een extra concert aangekondigd. De groep maakte eerder al bekend dat het op 28 oktober naar AFAS Live komt. Deze show is inmiddels uitverkocht en daarom reist de band enkele dagen later ook naar Tilburg voor een concert in 013. De Crowes betreden het Brabantse podium op maandag 2 november 2020.

Beide shows zijn onderdeel van de ‘Shake Your Money Maker Tour’, die in het teken staat van het succesvolle debuutalbum van de Amerikaanse band. Het album wordt integraal ten gehore gebracht, terwijl natuurlijk ook hits van andere albums voorbijkomen.

Concertkaarten

The Black Crowes tickets gaan op vrijdag 21 februari 2020 in de verkoop en zijn verkrijgbaar via de website van Ticketmaster.

BEVESTIGD: nadat de show in AFAS Live snel uitverkocht, geeft @TheBlackCrowes een extra show op 2 november in 013! Deze tour spelen ze het geweldige debuut 'Shake Your Money Maker' integraal, plus andere hits. Voorverkoop start 21 februari om 10:00 uur. https://t.co/KT2oJDsvM5 pic.twitter.com/dHZ4LiOl1Z — 013 Poppodium (@013) February 14, 2020

Bron: 013 Tilburg

