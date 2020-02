WIN tickets voor Electric Castle Festival in Roemenië

Electric Castle, winnaar van de European Festival Awards 2019 voor ‘Best Medium-Sized Festival, organiseert in 2020 haar 8e editie. Lees hier hoe je tickets kunt winnen voor dit unieke festival.

Electric Castle 2020

Maak je klaar voor de 8e editie van Electric Castle! De organisatie is druk in de weer om er ook dit jaar een groot feest van te maken. Het festival is op woensdag 15 juli 2020 tot en met zondag 19 juli te bezoeken op het groene landveld van het Bànffy Kasteel nabij Cluj-Npapoca in Transsylvanië te Roemenië.

Wat je kunt verwachten

Electric Castle ligt verscholen tussen de groene bergen op een prachtige locatie in het Roemeense Transsylvanië. Het festival biedt een eclectische mix van diverse muziekstijlen, goed eten, kunstinstallaties, yoga, films, circusshows à la Cirque du Soleil en meer. Bovendien is het hele terrein uitgerust met 3D-projecties en lichtinstallaties van toonaangevende ’new media artists’, waardoor je je werkelijk in een sprookje waant.

Grote namen als Twenty One Pilots, Fisher en Alec Benjamin staan tijdens het festival op het podium. De volledige line-up kun je vinden op de website van Electric Castle.

Win tickets voor Electric Castle Festival

Ben je geprikkeld door alles wat het festival te bieden heeft? Dat komt goed uit. Artiestennieuws verloot 2 toegangskaarten voor het festival.

Wat moet je doen? Tag jouw festivalmaatje in onderstaande Facebookpost en wie weet gaan jullie aankomende zomer samen naar Electric Castle in Romenië.

Festivaltickets

Niks gewonnen? Tickets voor Electric Castle zijn te koop via deze website.

Sfeerimpressie

Bron: Electriccastle.ro, YouTube, Europeanfestivalawards.org

Foutje gezien? Mail de redactie.​