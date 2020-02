Fleurine & Boys From Brazil clubtour door Nederland

Zangeres en componiste Fleurine gaat samen met de band ‘Boys from Brazil’ op clubtour door Nederland. Ter promotie van het nieuwe album reist de act in het voorjaar van 2020 langs diverse poppodia.

De zangeres start haar tournee op 24 april 2020 in het Bimhuis te Amsterdam, gevolgd door meerdere shows door het hele land. Bekijk hieronder de speeldata en -locaties:

Tickets voor Fleurine & Boys from Brazil zijn te koop via de websites van de betreffende poppodia.

Bron: Bimhuis, Lantarenvenster, SPOT Oosterpoort, TivoliVredenburg, Fleurine.com

