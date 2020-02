Kris Kross Amsterdam en The Partysquad naar Dauwpop 2020

Dauwpop bevestigde eerder al Kensington, Typhoon en Snelle. Inmiddels zijn er 16 nieuwe namen aan de line-up toegevoegd.

Dauwpop maakt nieuwe namen bekend! Op donderdag 21 mei 2020 vindt alweer de 26e editie van het festival, traditiegetrouw op Hemelvaartsdag, plaats. Locatie van het festival is Festivalterrein aan de Luttenbergerweg in Hellendoorn.

Festivaltickets zijn te onder andere koop via de website van Dauwpop.

