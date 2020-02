Habib Koité in najaar 2020 naar Luxor Live

Habib Koité komt naar Nederland! In oktober staat de Malinese zanger samen met zijn band op de bühne van poppodium Luxor Live in Arnhem.

Habib Koité naar Luxor Live

Het concert vindt plaats op zondag 11 oktober 2020 in Luxor Live Arnhem. Habib Koité treedt deze avond op met zijn band Bamada, met wie hij tot vandaag ruim 1500 shows heeft neergezet. Aanleiding voor de show is een Europese tour ter promotie van zijn zesde album Kharifa. Vorig jaar gaf de Malinese gitarist nog een concert in Doornroosje Nijmegen.

Concertkaarten

Tickets voor Habib Koité & Bamada zijn per direct in de verkoop gegaan. Tickets zijn onder andere verkrijgbaar via de website van Luxor Live.

Muso Ko

Habib Koité staat bekend om zijn Malinese gitaarspel met moderne blues- en popsound in een West-Afrikaanse jasje. Zijn debuutalbum ‘Muso Ko’ (1995) stond op nummer twee in de Europese wereldmuziek charts.

Bron: Habib Koite, Luxor Live, Facebook

Foutje gezien? Mail de redactie.​