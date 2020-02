Major Lazer voor drie exclusieve shows naar Amsterdam

Major Lazer fans opgelet! Dj en producent Diplo geeft drie exclusieve shows in Amsterdam! Het Soundsystem City Takeover-event vindt eind maart 2020 plaats.

Major Lazer komt naar Nederland! Producent Diplo geeft op 28 maart 2020 een drietal shows in de clubs Lovelee, Sexyland en De Loft. Dit bevestigde de artiest op Instagram. Aanleiding voor het evenement is een Europese tournee langs steden als Parijs, Londen en Berlijn.

Tickets voor Major Lazer gaan op vrijdag 14 februari 2020 in de verkoop. Kaarten zijn verkrijgbaar op via de website van Melkweg.

Major Lazer staat bekend om zijn dancehall sound en scoorde een grote hit met ‘Lean On’. Dit nummer stond in 2015 maar liefst 33 weken in de top 40, waarvan 4 weken op nummer 1.

Bron: Melkweg, Instagram

Foutje gezien? Mail de redactie.​

The following two tabs change content below.