Will and the People met clubtour door Nederland

In de zomer van 2020 komt Will and the People naar verschillende poppodia verspreid door Nederland. Aanleiding van de optredens is de release van een nieuw album en Europese tour.

Will and the People clubtour

Will And The People geeft in mei 2020 een reeks shows bij verschillende concertzalen. Show bijwonen? Check hieronder voor de locaties en data.

Dinsdag 12 mei 2020, Doornroosje, Nijmegen

Woensdag 13 mei 2020, Vera, Groningen

Donderdag 14 mei 2020, Paard, Den Haag

Vrijdag 15 mei 2020, Melkweg, Amsterdam

Zaterdag 16 mei 2020, TivoliVredenburg, Utrecht

De Engelse band werd bekend met hun grote hit ‘Lion In The Morning Sun’. De vierkoppige band trad op bij verschillende grote festivals zoals Lowlands en Pinkpop.

Kaarten voor de clubtour

Will and the People tickets gaan op vrijdag 14 februari om 10:00 uur in de verkoop. Tickets zijn te bemachtigen via de websites van Doornroosje, Vera, Paard, De Melkweg en TivoliVredenburg.

Bron: Doornroosje, Vera, Paard, De Melkweg, TivoliVredenburg

Foutje gezien? Mail de redactie.​