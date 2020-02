Soft Machine naar Cultuurpodium Boerderij Zoetermeer

Soft Machine komt in 2020 voor een exclusief concert naar Nederland. De band staat in het najaar op de bühne van Cultuurpodium Boerderij in Zoetermeer.

Soft Machine naar Zoetermeer

Het optreden vindt plaats op donderdag 22 oktober 2020 bij Cultuurpodium Boerderij te Zoetermeer. De deuren van de CreativeColors Zaal openen om 19:30 uur, waarna de show om 20:30 uur begint.

Concertkaarten

Tickets voor Soft Machine gaan op dinsdag 11 februari 2020 in de verkoop. De kaartverkoop start om 15:00 uur via de website van Ticketmaster.

Bron: Cultuurpodium Boerderij Zoetermeer

