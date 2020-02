Iris Hond speelt Einaudi in slottuin Zeist

Iris Hond fans opgelet! De pianist geeft aankomende zomer een openluchtconcert in Slottuin Zeist. Tijdens het optreden speelt zij het werk van componist Ludovico Einaudi.

Iris Hond naar Slottuin Zeist

Het concert vindt plaats op dinsdag 11 augustus 2020 in de sfeervolle setting van Slottuin Zeist. Tijdens de avond speelt de artiest het werk van haar favoriete componist Ludovico Einaudi.

Aanleiding van de show is een reeks openluchtconcerten, georganiseerd door Poppodium de Peppel, TivoliVredenburg en het Slottuintheater. De kasteeltuin opent om 19:30 uur, waarna de voorstelling om 20:30 uur begint.

Concertkaarten

Tickets voor het optreden zijn per direct in de verkoop gegaan. Kaarten zijn o.a. verkrijgbaar via de website van TivoliVredenburg. Uitverkocht? Kijk hier.

Bron: TivoliVredenburg, Facebook

