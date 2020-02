Pinkpop 2020 kondigt nieuwe namen aan: o.a. Floor Jansen

Pinkpop 2020 heeft nieuwe namen aangekondigd! Het festival maakte dinsdagochtend drie nieuwe acts bekend, waaronder Nightwish-zangeres Floor Jansen.

De line-up van Pinkpop is uitgebreid met drie nieuwe acts! Niemand minder dan Nightwish-zangeres Floor Jansen, ex-One Direction lid Liam Payne en Joost staan op zaterdag 20 juni op de podia in Limburg. Maandag kondigde het festival ook al de komst van Chef’Special aan.

De aankomende editie van Pinkpop vindt op 19, 20 en 21 juni 2020 plaats op het vertrouwde Megaland terrein in Landgraaf. headliners Red Hot Chili Peppers, Post Malone en Guns ‘N Roses staan dit jaar als headliners op het hoofdpodium. Kaarten voor het festival zijn verkrijgbaar via de website van Ticketmaster.

Bron: Pinkpop

