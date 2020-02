The Killers met nieuw album naar Ziggo Dome

The Killers komen naar Nederland! De uit Las Vegas afkomstige band reist in de zomer van 2020 naar Amsterdam voor een concert in de Ziggo Dome.

The Killers naar Ziggo Dome

Goed nieuws voor fans van The Killers! De Amerikaanse rockers komen binnenkort met hun zesde studioalbum ‘Imploding The Mirage’ en brengen deze aankomende zomer naar de Ziggo Dome. Brandon Flowers en co. staan op maandag 6 juli 2020 op het Amsterdamse podium, in het kader van hun ‘Imploding The Mirage Tour’. De band was al twee maal eerder in de Ziggo Dome te vinden, in 2013 en 2018.

Concertkaarten

Tickets voor de show gaan op vrijdag 14 februari 2020 in de verkoop en zijn verkrijgbaar via de website van Ticketmaster. Zijn de kaarten inmiddels uitverkocht? Probeer het dan eens hier.

Op 6 juli staat The Killers in @ZiggoDome met 'Imploding The Mirage Tour'. Kaartverkoop voor het concert start a.s. vrijdag om 10.00u. Als lid van de MOJO Weekly kun je een dag eerder al kaarten bestellen! Check https://t.co/MpTh1ZPsYv en https://t.co/EvhMCxz7ba voor meer info. pic.twitter.com/SDuZWBqH4f — MOJO (@mojoconcerts) February 11, 2020

‘Imploding The Mirage’

De populaire band kondigde eind 2019 zijn zesde studioalbum aan, getiteld ‘Imploding The Mirage’. De plaat, die nog altijd geen exacte releasedatum heeft, wordt de opvolger van album ‘Wonderful Wonderful’. De rockers deelden de afgelopen maanden al een aantal teasers op social media, waaronder een lijst met mogelijke songtitels.

Bron: Ziggo Dome

