Texas eind 2020 naar Paradiso en De Oosterpoort

Texas komt naar Nederland! De Schotse band reist aan het einde van het jaar naar Amsterdam en Groningen voor shows in Paradiso en De Oosterpoort.

Texas viert de dertigste verjaardag van zijn debuutalbum ‘Southside’ en doet dit in december met twee shows in Nederland! De Schotse pop/rockgroep reist aan het einde van het jaar naar Amsterdam en Groningen.

De formatie betreedt op maandag 21 december 2020 het podium van Paradiso. Op dinsdag 22 december zijn fans in De Oosterpoort aan de beurt. Tijdens de shows speelt de uit Glasgow afkomstige band het debuutalbum ‘Southside’ integraal, maar komen ook de grootste hits voorbij.

Tickets voor de shows gaan op vrijdag 14 februari in de verkoop en zijn verkrijgbaar via de websites van Paradiso en De Oosterpoort. Zijn de kaarten inmiddels uitverkocht? Probeer het dan eens hier.

