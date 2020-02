Heino met kerstshow langs Nederlandse poppodia

Heino keert aan het einde van het jaar terug naar Nederland. De Duitse zanger reist in december langs poppodia voor een reeks kerstshows.

Cultheld Heino reist in december langs Nederlandse poppodia voor een bijzondere reeks shows! De schlagerzanger komt met een heuse kerstspecial naar de Nederlandse zalen. Fans kunnen zich opmaken voor een avond met ‘letterlijk’ veel toeters en bellen.

De 81-jarige Duitser staat in december in de volgende poppodia:

Tickets voor de shows zijn verkrijgbaar via de website van Ticketmaster en de websites van de desbetreffende poppodia. Zijn de kaarten inmiddels uitverkocht? Probeer het dan eens hier.

