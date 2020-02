Queen Extravaganza in 2021 naar TivoliVredenburg

Queen Extravaganza komt naar Nederland! De officiële Queen-tributeband reist in maart 2021 naar Utrecht voor een show in TivoliVredenburg.

Queen Extravaganza naar TivoliVredenburg

Tributeband Queen Extravaganza brengt de grootste hits van Queen naar TivoliVredenburg! Het officiële eerbetoon werd in 2011 samengesteld door Queen-drummer Roger Taylor na uitgebreide audities, met hulp van gitarist Brian May. Inmiddels heeft de formatie meer dan 200 optredens gegeven over de hele wereld en in 2021 zijn fans in Utrecht aan de beurt!

De tributeband staat op donderdag 4 maart 2021 in TivoliVredenburg, waar het een show in de Ronda zaal geeft.

Concertkaarten

Tickets voor de show gaan op vrijdag 7 februari in de verkoop en zijn verkrijgbaar via de website van TivoliVredenburg. Zijn de kaarten inmiddels uitverkocht? Probeer het dan eens hier.

Op 4 maart 2021 komt de officiële, door Roger Taylor in het leven geroepen, Queen tribute band Queen Extravaganza (@QueenExtrava) voor een avond vol hits als 'Under Pressure' en 'Bohemian Rhapsody' naar onze Ronda! Tickets via: https://t.co/WlU6hAIjTr ? pic.twitter.com/Ri23gBku8d — TivoliVredenburg (@TiVre_Utrecht) February 6, 2020

Bron: TivoliVredenburg

Foutje gezien? Mail de redactie.​