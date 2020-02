Diggy Dex aankomend najaar naar AFAS Live

Goed nieuws voor fans van Diggy Dex! De zanger/rapper komt aankomend najaar naar AFAS Live voor zijn grootste show tot nu toe.

Na twee uitverkochte ‘Karavaan’ clubtours is Diggy Dex klaar voor de volgende stap! Koen Jansen, zoals de Nederhopper daadwerkelijk heet, reist op zaterdag 26 september 2020 naar Amsterdam voor een show in AFAS Live. Tijdens zijn grootste show tot nu toe brengt de Amersfoortse rapper en zanger een ode aan het leven.

Tickets voor de show gaan op vrijdag 7 februari in de verkoop via de website van Ticketmaster. Zijn de kaarten inmiddels uitverkocht? Probeer het dan eens hier.

Op de website van AFAS Live laat Jansen weten klaar te zijn voor de volgende stap:

“Ik trek eigenlijk al zo’n 10 jaar rond met mijn ‘Karavaan’ dus het was logisch dat de afgelopen 2 tours deze naam droegen van het gelijknamige album. De zalen bleken elke tour toch net te klein, dus deze volgende stap moet gemaakt worden. Ik heb enorm veel zin om deze grootse show te gaan voorbereiden en te spelen voor mijn fans en liefhebbers. Dus pak die kaarten want hier wil je bij zijn!”

Bron: AFAS Live

