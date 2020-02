Lowlands 2020 kondigt eerste lading namen aan

Het is zover! Lowlands 2020 heeft zijn eerste 55 acts aangekondigd. Onder meer The Chemical Brothers, Liam Gallagher en Lewis Capaldi staan in augustus op de podia in Biddinghuizen.

Eerste 55 namen voor Lowlands 2020

De eerste acts voor Lowlands 2020 zijn bekendgemaakt! Het festival kondigde dinsdagochtend maar liefst 55 namen aan. Onder meer The Chemical Brothers, Liam Gallagher, Hollywood Vampires (met o.a. Alice Cooper en Johnny Depp) en Lewis Capaldi komen aankomende zomer naar het festival in Biddinghuizen.

De volgende acts zijn vandaag bekendgemaakt:

Amelie Lens, Angel Olsen, Ben Klock, Bring Me The Horizon, Caribou, Cavetown, Chromatics, City Morgue, Denzel Curry, Die Antwoord, Droeloe, Dubioza Kolektiv, Eefje de Visser, Ezra Collective, Fatima Yamaha, Fever 333, Fjaak Live, Foals, Georgia, Glass Animals, Goldlink, Gotu Jim, Half Moon Run, Heilung, Hollywood Vampires, John Talabot, Jpegmafia, Kaytranada, Koffee, Lewis Capaldi, Liam Gallagher, London Grammar, Michael Kiwanuka, Noisia DJ-set, Noord Nederlands Orkest, Nu Guinea Live Band, Octo Octa B2B Eris Drew, Sam Fender, Stormzy, The Opposites, Orla Gartland, Palaye Royale, Parquet Courts, Pat Thomas & Kwashibu Area Band, Pendulum Trinity, Rex Orange County, Shame, Soulwax, Tash Sultana, The Chemical Brothers, The Teskey Brothers, Tom Walker, Trippie Redd, Typhoon, Yungblud

Festivaltickets

De aankomende editie van Lowlands vindt op 21, 22 en 23 augustus 2020 plaats in Biddinghuizen. Tickets voor het festival gaan op zaterdag 8 februari in de verkoop via de website van het evenement.

Bron: Lowlands.

