Tom Jones aankomende zomer naar Ziggo Dome

Sir Tom Jones komt naar Nederland! Het Britse icoon mag in juni tachtig kaarsjes uitblazen en viert dit met een show in de Ziggo Dome.

Goed nieuws voor fans van Sir Tom Jones! De Britse zanger komt aankomende zomer naar de Ziggo Dome in Amsterdam. De levende legende viert in juni zijn tachtigste verjaardag en doet dit samen met zijn fans tijdens zijn nieuwe show genaamd ‘A Celebration’. Jones, bekend van legendarische hits als ‘It’s Not Unusual’ en ‘Delilah’, betreedt het Amsterdamse podium op dinsdag 23 juni 2020.

Tickets voor de show gaan op vrijdag 7 februari in de verkoop en zijn verkrijgbaar via de website van Ticketmaster. Zijn de kaarten inmiddels uitverkocht? Probeer het dan eens hier.

It’s not unusual to have fun with @RealSirTomJones? Want op 23 juni viert Sir #TomJones zijn 80ste verjaardag in de #ZiggoDome! De kaartverkoop start vrijdag om 11:00u. Met welke Sexbomb? kom jij naar dit concert?? Meer info: https://t.co/6SRy0po5No pic.twitter.com/tCaDQbmRUL — Ziggo Dome (@ZiggoDome) February 4, 2020

