3 Doors Down in juni 2020 naar TivoliVredenburg

3 Doors Down komt naar Nederland! De Amerikaanse rockband reist in juni naar Utrecht voor een show in poppodium TivoliVredenburg.

3 Doors Down naar TivoliVredenburg

Goed nieuws voor fans van 3 Doors Down! De band, die 2000 een enorme hit scoorde met de track ‘Kryptonite’, keert binnenkort terug naar Nederland voor een concert in TivoliVredenburg. De rockers betreden het Utrechtse podium op zaterdag 20 juni 2020.

De show van de Amerikaanse band staat in het teken van de twintigste verjaardag van debuutalbum ‘The Better Life’. Tijdens de show in Utrecht wordt het album integraal gespeeld, terwijl natuurlijk ook de grootste hits voorbijkomen.

Concertkaarten

Tickets voor de show gaan op vrijdag 7 februari in de verkoop en zijn verkrijgbaar via de website van TivoliVredenburg. Zijn de kaarten inmiddels uitverkocht? Probeer het dan eens hier.

Op zaterdag 20 juni komt de Amerikaanse rockband @3doorsdown voor een exclusieve Nederlandse clubshow naar Utrecht! Tijdens deze show spelen ze The Better Life integraal en de grootste hits. De ticketverkoop start vrijdag 7 februari om 11 uur via: https://t.co/jakxm2Zwur pic.twitter.com/5orPYwAk4d — TivoliVredenburg (@TiVre_Utrecht) February 3, 2020

Bron: TivoliVredenburg

